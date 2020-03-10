شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم اليوم قافلة لقرية الكداية بالجيزة.. والخشت: الكشف مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة شاملة لقرية الكداية بمحافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، فى بيان صادر عن الجامعة منذ قليل أن القافلة الشاملة لقرية الكداية، يشارك فيها أساتذة من كليات الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض والصيدلة ورياض الأطفال والزراعة والطب البيطري، لاجراء الكشف الطبي في جميع التخصصات وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة، وصرف العلاج بالمجان.

واضاف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن القافلة ستعمل أيضا على تقديم التوعية اللازمة لأهالي القرية في عدة مجالات منها التوعية بفيروس كورونا المستجد، والتغذية السليمة، والبيئة والنظافة الشخصية، والأمومة والطفولة، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتوعية المرأة بالصحة الانجابية وتنظيم الأسرة، والإرشاد الزراعي.

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وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص الجامعة على دعم التوعية والخدمات الصحية بالمجتمع المصري، وأداء رسالتها التنموية والخدمية خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تنظيم القوافل الشاملة والاستفادة من الكفاءات العلمية المتخصصة في جامعة القاهرة في مختلف المجالات والتخصصات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة القاهرة أطلقت في الفترة الأخيرة عدة قوافل طبية وخدمية مجانية ناجحة في عدة قرى ومدن لمختلف المحافظات، قدمت خلالها خدمات صحية ومجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى، من خلال إجراء الكشف الطبي، والعمليات الجراحية، وصرف الأدوية، وتوفير المواد الغذائية، وتحويل الحالات الحرجة إلى مستشفيات جامعة القاهرة.