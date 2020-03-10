شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد شباب محافظة الجيزة يزينون أسوار الشوارع بلوحات فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد شارعى السودان وربيع الجيزى بمحافظة الجيزة، تحولا كبيرا فى المظهر الحضارى، وذلك بسواعد شباب المحافظة والمشاركة الشعبية، من خلال رسم لوحات فنية عى أسوار الشوارع ليتحول إلى مظهر حضارى، يعكس الجمال الموجود بالحى.

واستكمل الشباب أعمال تطوير سور السكة الحديد بشارع ربيع الجيزى بالتنسيق مع أجهزة الحى.

وفى سياق أخر كان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد ان مشروعات الرصف والتطوير للمحاور والشوارع الجارى تنفيذها يصل إجمالى تكلفتها إلى حوالى مليار جنية حتى الآن وهى تعد أكبر موازنة لرصف وتطوير الطرق يتم تنفيذها بأرض الجيزة.

مشيراً ان موازنة تطوير ورصف الطرق جاءت من خلال الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية المخصصة للمحافظة والموارد الذاتية أضافة إلى المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق مع صندوق تطوير المناطق العشوائية.

وأكد راشد أن تطوير الصورة البصرية لمحاور الحركة الرئيسية بالمحافظة يعد أحد المشروعات والمهام الرئيسية التى توليها المحافظة اهتماماً كبيراً نظراً لما سوف تشهده من فعاليات عديدة خلال العام الحالى على رأسها أفتتاح المتحف المصرى الكبير .

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أشار محافظ الجيزة أنه تم وضع تصور لتطوير طريق إسكندرية الصحراوى بما يتماشي مع أعمال تطوير منطقة المتحف المصرى الكبير خاصة وأن الطريق سيشهد كثافات مرورية مرتفعة.

كما أكد راشد أنه جارى دراسة تطوير عدداً من الطرق الهامة والحيوية والرئيسية وخاصة التى تربط القرى ببعضها البعض فى مراكز ومدن المحافظة لما لها من أهمية على الأهالى بالقرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه برؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه راشد بمتابعة دقيقة لأعمال الرصف والتطوير للشوارع والتأكد من الالتزام بأعلى مواصفات التنفيذ وبمناسيب الطرق الجارى تطويرها وعدم استلام الأعمال إلا من خلال لجنة متخصصة لمراجعتها والتأكد من تنفيذ كافة بنود التعاقد.

وأشار المحافظ أنه بالتعاون مع المجتمع المدنى سيتم تطوير عدداً من الميادين دون تحمل المحافظة أى نفقات، مشدداً على التنسيق من الآن مع أجهزة المرافق لانهاء أعمالها بتلك المحاور لعدم التأخر فى تنفيذ مخططات التطوير.