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محافظ القاهرة يؤجل الملتقى التوظيفي الثاني بسبب كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قرر اللواء خالد عبدالعال، محافظة القاهرة ارجاء ملتقى التوظيف الذي كان مقررًا عقده خلال الفترة من 12 ــ 14 مارس الجاري إلى وقت لاحق.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين خلال الفترة الحالية بسبب الخوف من تفشي فيروس كورونا.​

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