"السياحية" تخصص خطًا ساخنًا لتلقي بلاغات "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

خصصت وزارة السياحة والآثار، خط تليفون ساخن رقم 105 على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن أي حالات يظهر عليها أعراض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأخطرت غرفة المنشآت السياحية، في منشورها الدوري المرسل لجميع أعضائها بالجمعية العمومية، بهذا الخط، للإبلاغ عن أي حالات اشتباه إصابتها بالفيروس من العاملين أو روادها، وخاصة في الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع درجة الحرارة، أو أعراض تنفسية، والحمى، والسعال ‏وضيق وصعوبة في التنفس، مؤكدة أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار المرض.

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وأشارت الغرفة، في بيان، إلى أنه وفقًا لقرارات رئيس الوزراء وتوجيهات وتعليمات وزارتي السياحة والصحة، بمطالبة كافة الجهات السياحية للتواصل مع المراكز الصحية والمستشفيات وسرعة الاتصال بالخط الساخن حال ملاحظة أي أعراض المرض على أي وافد أجنبي لمصر في فترة حضانة المرض وهي 14 يوما، وكذلك التنسيق مع مديريات الصحة في المحافظات لتدريب العاملين على كيفية التعامل مع أي حالات مرضية تظهر، مع ضرورة توافر كل عناصر السلامة المهنية والصحية والسياحية والبيئية، بالمنشآت والمطاعم السياحية.

وكانت الغرفة، أعلنت حالة الطوارئ القصوى بين أعضائها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا"، وشكلت غرف عمليات على مدار 24 ساعة في الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية.

وقال عادل المصري رئيس غرفة المنشآت السياحية، إن غرفة العمليات تتلقى استفسارات وتساؤلات والبلاغات حال وجود أي اصابات أو اشتباه بكورونا، مؤكداً تواصل وانعقاد الغرفة بشكل دائم، بالإضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة مفتوحة مع المنشآت السياحية الأعضاء للتواصل معهم حالة وجود أي طارئ تواجهه المنشاة.​