محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) في مقرها بالرباط، احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شارك فيها الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام، وحضرها جميع العاملين، وتم تكريم النساء العاملات في الإيسيسكو، وتوزيع الهدايا التذكارية عليهن.
وقدم المالك التهنئة لكل النساء، مؤكدا أن الأدوار التي تقوم بها المرأة كبيرة للغاية ولا يمكن لأحد غيرها القيام بها، وأشار إلى أن الإيسيسكو تتبنى في رؤيتها الجديدة تمكين المرأة، وهو ما طبقته الإدارة العامة للمنظمة، حيث تشغل مجموعة من الشخصيات النسائية حاليا عددا من المواقع القيادية، كما حصلت المرأة على المزيد من الحقوق والمكاسب في النظام الجديد للموظفين، الذي تم تطبيقه اعتبارا من شهر فبراير الماضي، عقب اعتماد المجلس التنفيذي للمنظمة له.
ووعد المدير العام للإيسيسكو بأن يتواصل نهج المنظمة في تشجيع النساء بالدول الأعضاء على الإبداع والابتكار في جميع مجالات عملها بالتربية والعلوم والثقافة والاتصال، من خلال مشاريع وبرامج تعمل على تعزيز قدراتهن وضمان حقهن في التعليم، وتأهيلهن لتولى المناصب القيادية في قطاعات العمل المختلفة، تحقيقا لمبدأ المساواة، ونشر المفاهيم المبنية على القيم الاجتماعية والثقافية الصحيحة، وتقديم كل أشكال الدعم للمرأة لضمان نجاحها.
ودعا دول العالم الإسلامي إلى المزيد من الالتزام بقضايا المساواة بين الجنسين، وتنفيذ القوانين والسياسات التي تحفظ كرامة النساء وتوفر لهن الحماية ضد خروقات حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
كانت هذه تفاصيل خبر "الإيسيسكو" تكرم النساء العاملات بها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.