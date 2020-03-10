«ركبوني المرجيحة».. جابر القرموطي يستضيف «كورونا» على الهواء (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أجرى الإعلامي جابر القرموطي حوار تخيلي عبر الأقمار الصناعية مع فيروس كورونا المستجد، خلال حلقة برنامجه «الكلام على إيه» المعروض على فضائية «الحياة».
وظهر شخص جسَّد «كورونا» قائلًا: «أقسم بالله ده كلام سوشيال ميديا، أنا مظلوم في الليلة دي، أنتوا في مصر بتهولوا المواضيع، والعالم كله كوم ومصر لوحدها كوم تاني».
أضاف متسائلًا: «يعني أبقى فيروس وقاعد في حالي وألاقي الناس بتتهمني في رسالة واتساب على جروب الماميز؟ طب أنتي الواد عندك عنده رشح وحرارة وبرد عادي تلبسيها لي أنا ليه وتقولي إني جتله؟ أنا اتهزأ كده في بلدكم وتركبوني المرجيحة وهاتك يا قلش وتقولوا اتنين مالهمش أمان الكورونا والإخوان».
تابع قائلًا: «تقلق من إيه يا عم؟! واحد قاعد في الشرابية طول عمره وآخره بيجيب سوبيا من عم حمدي ولا اختلط مع حد جاي من سفر ولا باس حد عنده كورونا يتهمني أنا ليه لو جاله حبة برد؟».
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