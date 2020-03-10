شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في إصابة 6 كويتيين قادمين من مصر بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت صحيفة «الراي» الكويتية بنقل 6 كويتيين قادمين على متن طائرة إجلاء من مصر، مساء الاثنين، إلى المستشفى لإجراء فحوص مخبرية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رصد ارتفاع حرارتهم في الفحوص الأولية لدى وصولهم إلى المطار.

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ووصلت طائرة الإجلاء من القاهرة وعلى متنها نحو 250 مواطناً ومواطنة، مساء الاثنين، حيث خضعوا للإجراءات الطبية، وتم تزويدهم بتعليمات الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، حسب الصحيفة.

في السياق، أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء ثاني حالة مصابة بالفيروس لسيدة قادمة من إيران، وأنها ستخرج من المستشفى بعد استكمال الفحوصات، الثلاثاء.

وأكد وزير الصحة لـ«الراي» أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن استقالته، وأن ذلك مجرد إشاعة.