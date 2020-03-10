شكرا لقرائتكم خبر عن الاشتباه في إصابة 6 كويتيين قادمين من مصر بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أفادت صحيفة «الراي» الكويتية بنقل 6 كويتيين قادمين على متن طائرة إجلاء من مصر، مساء الاثنين، إلى المستشفى لإجراء فحوص مخبرية لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد رصد ارتفاع حرارتهم في الفحوص الأولية لدى وصولهم إلى المطار.
ووصلت طائرة الإجلاء من القاهرة وعلى متنها نحو 250 مواطناً ومواطنة، مساء الاثنين، حيث خضعوا للإجراءات الطبية، وتم تزويدهم بتعليمات الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، حسب الصحيفة.
في السياق، أعلن وزير الصحة الكويتي، الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء ثاني حالة مصابة بالفيروس لسيدة قادمة من إيران، وأنها ستخرج من المستشفى بعد استكمال الفحوصات، الثلاثاء.
وأكد وزير الصحة لـ«الراي» أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن استقالته، وأن ذلك مجرد إشاعة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاشتباه في إصابة 6 كويتيين قادمين من مصر بـ«كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.