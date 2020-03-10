شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة 10 مارس 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق فعاليات الدورة الـ«19» لمهرجان سباقات الهجن العربية السنوى لهذا العام وعلى مدى يومين.

تنظم وزارة الأوقاف معرض كتب لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمدينة أسيوط.

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تستضيف شرم الشيخ بطولة أفريقيا الخامسة عشر للجمباز الإيقاعي والأيروبيك بمشاركة 110 لاعبين ولاعبة من 12 دولة.

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي المقاولون العرب وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الـ18 لبطولة الدوري العام وذلك في تمام الساعة الخامسة مساء.

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي فالنسيا واتالانتا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي لايبزيج وتوتنهام هوتسبر وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.