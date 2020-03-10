شكرا لقرائتكم خبر عن تقل 638 سائحًا.. السفينة «ماركو بولو» تغادر ميناء سفاجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غادرت السفينة السياحية «ماركو بولو» ميناء سفاجا البحري، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، في طريقها إلى ميناء العقبة الأردني، وهي تقل 638 سائحًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقمها.

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وقالت مصادر ملاحية إن السفينة السياحية تقل جنسيات من 16 دولة مختلفة، أبرزها الإنجليزية والإيرلندية والأمريكية والكندية والفرنسبة والإسبانية والهولندية والسويدية والألمانية والفلندية والسويسرية.

وتم إجراء الفحص الطبي لجميع ركاب السفينة والطاقم من أعراض فيروس كورونا المستجد قبل السماح بنزولهم إلى الميناء، ورفع حالة الاستعداد القصوى والطوارئ والدفع بفريق من إدارة الحجر الصحي لفحص السائحين وطاقم السفينة.

وتم تنظيم رحلة سياحية للركاب لزيارة المناطق الأثرية والسياحية في الأقصر، ثم غادرت السفينة سفاجا إلى ميناء العقبة الأردني، وكشفت مصادر ملاحية أن السفينة «ماركو بولو» ترفع علم البهاما.