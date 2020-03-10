شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ فى غرف عمليات المرور للتصدى للعاصفة الترابية على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ اليوم الثلاثاء، عمل غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، تحسبا لموجة اﻷتربة والرياح على الطرق بعد توقعات اﻷرصاد، ولتلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة. وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء عصام شادى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من التقلبات الجوية، وسط توقعات بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يصل لـ 7 درجات، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة، وفترة شديدة من عدم الاستقرار تبدأ الخميس لمدة 72 ساعة.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة صباحا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجات، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجات، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 13 درجات، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 13 درجة.