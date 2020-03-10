شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الشركات لن تتلقى طلبات العداد الكودى قبل الإعلان عن القواعد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء لن تتلقى أى طلبات خاصة بتركيب العدادات الكودية للمبانى العشوائية والمخالفة إلا بعد إعلان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء عن القواعد الجديدة المنظمة لتركيب عداد كودى للمخالفين وفقاً للشروط الجديدة.

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية أن مشروع تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع التى تم تركيبها بالمبانى المخالفة والعشوائية ساهمت بشكل كبير فى تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى، مشيرا إلى أن شركات توزيع الكهرباء تتمكن من خلال حملات ضبط سرقات التيار الكهربائى من تحصيل ما يقرب من 2 مليار جنيه سنويا.

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وتابع حمزة ، أنه حتى 30 يونيو 2018 تلقت أخر طلب لتركيب العدادات الكودية بالمناطق العشوائية والمخالفة والتى بلغ عددها 2 مليون 400 ألف طلب ، كاشفا إلى أنه تم الأنتهاء من تركيب 2 مليون عداد كودى مسبوق الدفع بالمناطق العشوائية والمخالفة ونجح فى القضاء على جزء كبير من الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.

وحددت الشروط التى وضعتها مجلس الوزراء 6 حالات لن يتم تركيب العدادات الكودية لهم وهى عبارة عن ، يجب ألا يكون المبنى على أراض أثرية، أو بحرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، بينما حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها، وذلك لكثرتها لحين اتخاذ قرار بشأنها من قِبَل "المحليات"، وتشمل الأوراق المطلوبة موافقة من الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار.

ويتم توصيل العداد الكودى للعشوائيات بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندا قانونيا بعدم مخالفة العقار ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.