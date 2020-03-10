شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حى النزهة: افتتاح كوبرى مشاه جوزيف تيتو نهاية الشهر ومدعم بمصعد كهربائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عقل، رئيس حى النزهة، شرق القاهرة، أن الحى اقترب من الانتهاء من إنشاء كوبرى المشاة بشارع جوزيف تيتو، ومن المقرر افتتاحه نهاية الشهر الجارى، مشيرا إلى أنه سيكون مدعم بأسانسير لراحة المواطنين، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة لصيانته.

وأضاف رئيس حى النزهة لـ"الخليج 365"، أن الحى أطلق عدد من الحملات التوعوية بمكافحة الفيروس المستجد كورونا، وتم طباعة عدد من لافتات التوعية بطرق الوقاية والنظافة للحماية من الفيروس، ونشرها بالمدارس ومناطق مختلفة.

وأشار عقل، إلى أن المنطقة تشهد الأن المرحلة الثانية لتطوير الشوارع، وذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي بدأت بمصر الجديدة، وبالتزامن مع أعمال التطوير الجارية يتم الأن تطوير الشوارع الفرعية بمناطق التطوير لكى تستوعب الكثافات المرورية والتحويلات الوراد تنفيذها .

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وشهدت أحياء شرق القاهرة، أعمال تطوير حيث تم تطوير مصر الجديدة وإنشاء عدد من الكبارى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها، وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، وكوبرى ميدان المحكمة، ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى .

كما تشهد منطقة حلمية الزيتون شمال القاهرة، أعمال تطوير لحل أزمة التكدس المرورى، ضمن خطة التطوير التي بدأت من مصر الجديدة، حيث بدأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة أعمال هدم كوبرى الحلمية، القديم، لاستبداله بآخر، حيث كان يربط الكوبرى المكون من ثلاث أجزاء بين منطقتى حلمية الزيتون والمطرية، اثنين منها للسيارات ذهابا وإيابا، وثالث فى المنتصف، كان مخصصا للترام، وعقب انتهاء أعمال هدم الكوبرى القديم، سيتم إنشاء محور مرورى من مصر الجديدة الى طريق شبرا بنها الحر ومن المقرر ان تنتهى أعمال التطوير خلال 4 أشهر، ليحدث طفرة كبيرة فى حل أزمات التكدس المروري بالمنطقة.