"أميرة" تطلب الخلع بعد 3 أيام زواج: "كل ما أطلب حقي الشرعي يقولي عندي برد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

بعد 3 أيام من الزواج، رفعت "أميرة. ع" 26سنة، دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، للمطالبة بخلعه؛ مبررة طلبها: "كل ما أطلب حقي الشرعي جوزي بيهرب، ويقول عندي برد.. وأمه جت تقولي سيد راجل وسيدي الرجالة بس في حد ربطه بعمل".

وقالت أميرة -سكرتيرة بإحدى الشركة الخاصة- في دعواها التي حملت رقم 1311 لسنة 2019: "تزوجت من 3 أيام، وفي بداية الزواج فوجئت بأن زوجي مريض ويعاني من دور برد، وطلب مني مساعدته والصبر عليه حتى العلاج، ووافقت لكن أهلي لم ينتظروه"، مضيفة أنه شعر بتحسن لكنه لا يريد الاقتراب مني.

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تابعت الزوجة: "تحدثت أمي معي بأن أتحدث معه بكل هدوء، ووعدته بعدم التخلي عنه، حتى يخبرني بما داخله، لكني لم أشعر معه بالراحة فزوجي يتركني بعد أول يوم زواج ويجلس مع أصدقاءه على القهوة".

وقالت "أميرة": "شعر والدي بشيء غريب عندما تحدثت إليه أمي، وجلس يتحدث معه، وتوعد أمامه بأنه سيقوم بكل واجباته نحوي، لكنهه انتظر نزول والدي وخرج إلى أصحابه كعادته، وبدون مقدمات أو محادثات تركت المنزل بعد ثلاث أيام زواج".

واختتمت "أميرة": كان رد فعلي هو طلب الطلاق من زوجي، لكنه رفض ولم يكن أمامي سوى اللجوء إلى محكمة الأسرة لطلب الخلع، لكوني مازالت عذراء".​