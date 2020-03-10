أخبار مصر | اليوم.. "إسكان النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "إسكان النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تنظيم مياه الشرب والصرف والصحي، بالاشتراك مع هيئة مكاتب لجان الشؤون الصحية، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، ومناقشة طلبات الإحاطة.