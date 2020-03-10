أخبار مصر | اليوم.. "خطة النواب" تعتمد التقرير النهائي عن الحساب الختامي للموازنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. "خطة النواب" تعتمد التقرير النهائي عن الحساب الختامي للموازنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الثلاثاء، اجتماعين.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الأول اعتماد تقرير اللجنة النهائي عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2018- 2019.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.