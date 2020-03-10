أخبار مصر | قوافل تدريبية على المهن الحرفية بالجيزة لتأهيل الشباب لسوق العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوافل تدريبية على المهن الحرفية بالجيزة لتأهيل الشباب لسوق العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ولإدارة المركزي للمشروعات، بإطلاق قوافل للتدريب على المهن الحرفية، وذلك بمركز شباب نزلة السيسي، بالإضافة إلى مشروع جلود بمركز شباب إمبابة.

بدأت القافلة منذ يوم ٨ مارس لتستمر حتى ١٢ مارس الجاري، تحت شعار "أدرب بإيدك.. فرص الرزق هتجيلك"، و تهدف لإكساب الشباب خبرات على حسب متطلبات سوق العمل.

وتستهدف القافلة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتنمية المهارات الحرفية للشباب، وتعليمهم الارتقاء بمستوى المشغولات اليدوية المصرية.