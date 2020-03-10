مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء موضوع خطبة الجمعة المقبلة ومدتها 15 دقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان: "مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء"، مؤكدة أن خطبة الجمعة المكتوبة فى حدود أربعة صفحات فقط بدلاً من ست صفحات مع التركيز فى المادة العلمية، مؤكدة على ضرورة الإلتزام بأن تكون خطبة الجمعة ما بين 15 إلى 20 دقيقة.
وشددت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، حول موضوع القيم الإنسانية فى سورة الحجرات، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
وحددت وزارة الأوقاف، موضوعات خطبة الجمعة خلال شهر مارس الجارى، الموافقة لشهر رجب، حيث خصصت لخطبة جمعة 6 مارس 2020 عن:" القيم الإنسانية فى سورة الحجرات ” وجمعة 13 مارس 2020 عن مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء وجمعة 20 مارس 2020 عن : "المرأة مكانتها ودورها في بناء الشخصية"، وجمعة 27 مارس 2020 عن " دروس الإسراء والمعراج"، وسيتم تناول الدروس المستفادة من ذكرى الإسراء والمعراج في العديد من الندوات والمحاضرات والدروس على مدار شهر رجب.
يشار إلى أن وزارة الأوقاف، قد عممت إشارة داخلية على منتسبى الدعوة، وأئمتها وقيادتها الدعوية، بعدم تخطى زمن الخطبة المحدد، وطالبت جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت 15 دقيقة كحد أقصى .
وبحسب ما ذكرت وزارة الأوقاف، أنها تثق فى سعة الأفق العلمى والفكرى، للخطباء والأئمة وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
وجاء تحذير الأوقاف، بعد كشف ”الخليج 365” عن مجموعة من الخروقات الفردية لبعض الدعاة، حيث تجاوبت الوزارة مع شكاوى الجمهور التى نشرت فى عدة تقارير صحفية مدعومة بفيديوهات تؤكد الخروقات الفردية، محددة موضوع الخطبة الموحدة بعناصرها حول موضوع: "عنايةُ القرآنِ الكريم بالقِيَمِ الأخلاقية"، وأن يلتزم جميع الخطباء بالعنوان والعناصر المحددة.
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