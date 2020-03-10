شكرا لقرائتكم خبر عن مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء موضوع خطبة الجمعة المقبلة ومدتها 15 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان: "مفهوم الشهادة ومنازل الشهداء"، مؤكدة أن خطبة الجمعة المكتوبة فى حدود أربعة صفحات فقط بدلاً من ست صفحات مع التركيز فى المادة العلمية​، ​مؤكدة على ضرورة الإلتزام بأن تكون خطبة الجمعة ما بين 15 إلى 20 دقيقة​.​​​

وشددت ​وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير، حول موضوع القيم الإنسانية فى سورة الحجرات، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.