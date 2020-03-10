حدث ليلًا| ارتفاع حالات "كورونا" في مصر.. والتعليم تكشف حقيقة تأجيل الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الاثنين، والساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي..

- الصحة: ارتفاع الحالات المصابة بـ"كورونا" إلى 59

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن إجمالي الحالات التي ثبتت إيجابيتها لفيروس الكورونا المستجد (كوفيد-19)، وصل إلى 59 حالة.

- "الخارجية": استئناف الرحلات بين الرياض والقاهرة خاص بعودة السعوديين فقط

علقت وزارة الخارجية المرصة، على البيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر.

- حتى 24 مارس.. رحلات استثنائية لإعادة المصريين من السعودية

قدمت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لوزير الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.

- وزير التعليم يكشف سيناريوهَين في حال تعطيل الدراسة بسبب "كورونا"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل ما يُثار بشأن تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا يأتي بسبب سوء استخدام السوشيال ميديا ووجود جبهات تعمل على نشر شائعات لا وجود لها على الإطلاق.

- وزير التعليم: أي فترة تأجيل للدراسة ستخصم من الإجازة الصيفية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها غرفة أزمات منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع المتعلقة بأزمة فيروس "كورونا".

- وزير التعليم يكشف حقيقة اجتماع تأجيل الدراسة بسبب "كورونا"

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك سوء استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها سببت معاناة للجميع طوال 3 سنوات حتى قبل انتشار فيروس "كورونا المستجد".

- تبدأ الأربعاء.. التنبؤ بالفيضان يحذر من أمطار "غزيرة" نهاية الأسبوع

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط التنبؤ بسقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الـ72ساعة المقبلة.

- "حرصا على سلامة النزلاء".. تعليق الزيارات في السجون 10 أيام بسبب "كورونا"

علّقت وزارة الداخلية، الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام، بداية من غدا الثلاثاء حتى الخميس بعد القادم؛ حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء ومواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

- إصابة 3 محافظات بـ"كورونا" وانتشار الجراد.. الحكومة تعلق على 5 شائعات في 3 أيام

نقت الحكومة المصرية العديد من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي شملت عدة مجالات تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإعلان حالة الطوارئ في 3 محافظات بسبب انتشار كورونا.

- منع البصمة وتواجد أهالي المتهمين.. 4 تعليمات للنيابة العامة لمواجهة "كورونا"

أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوي، حزمة من التعليمات، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد داخل الأماكن التابعة للنيابة العامة.

- "مش هنستنى ظهور بؤرة جديدة".. متحدث "الوزراء" يكشف عن حقيقة فحص الأقصر وأسوان

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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الفحص المتعلق بمحافظتَي الأقصر وأسوان متعلق بالمراكب العائمة في المنطقة بينهما، على اعتبار أن بؤرة الفيروس الأولى كانت في إحداهما، متابعًا: "هذا إجراء استباقي، ومش هنستنى بؤرة جديدة تظهر".

- الأوقاف: إقامة صلاة الجمعة في المساجد حال عدم وجود ساحات

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه ستتم إقامة صلاة الجمعة بالمساجد، حال عدم توفر ساحات مفتوحة بها، مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة.

- "الصحفيين": تعليق الأنشطة الجماعية وتطهير مبنى النقابة بسبب "كورونا"

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه حرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين، تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وتماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن.

- أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. القاهرة الكبرى تتعرض لموجة طقس سيء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس الجاري على محافظات القاهرة الكبرى.

- تشديد الإجراءات الوقائية في 3 محافظات بسبب كورونا.. وسحب عينات عشوائية من نزلاء الفنادق

وسعت وزارة الصحة، دائرة التقصي وشددت إجراءاتها الاحترازية داخل محافظتي الأقصر وأسوان، وسحبت عددًا من العينات للموجودين في الفنادق والباخرات السياحية؛ لتحليلها في المعامل المركزية للوزارة.

- السلطات الأمريكية تجلي ركاب السفينة الموبوءة بكورونا (بث مباشر)

بدأت السلطات الأمريكية، في إجلاء ركاب السفينة السياحية الموبوءة "جراند برينسيس" من ميناء أوكلاند في ولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة.

- "سي إن إن": 3 أعضاء بالكونجرس يطبقون الحجر الذاتي بعد تواصلهم مع مصاب بـ"كورونا"

ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن 3 أعضاء في الكونجرس الأمريكي يقومون بالحجر الذاتي لأنفسهم، بعد تواصلهم مع أشخاص مصابين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد -19).

- كورونا يشل إيطاليا.. فرض الحجر الصحي على كافة المدن

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وقف كافة التجمعات والأحداث الرياضية بسبب تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) في البلاد، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

- وزير الدفاع الأمريكي: أولويتي حماية العسكريين وأسرهم من فيروس كورونا

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أن من أولويات البنتاجون حماية أفراد المؤسسات العسكرية الأمريكية وعائلاتهم من خطر فيروس كورونا الذي أصبح ينتشر بشكل متزايد في مناطق مختلفة من العالم.

- ألمانيا: عزل 2250 بالحجر المنزلي للاشتباه في حالة كورونا بمدرسة

أشارت التقديرات الحالية لسلطات محلية في ولاية براندنبورج الألمانية، إلى أن هناك ما يصل إلى 2250 شخصًا قيد الحجر المنزلي في مدينة نوشتات/دوسه في الولاية بسبب الاشتباه في وجود حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في إحدى المدارس.

- بـ15 رصاصة.. العثور على جثتين داخل سيارة في القليوبية

عثر أهالي قرية قرقشندة، التابعة لمدينة طوخ، على جثتين مصابين بعدد من الطلقات النارية، داخل سيارة ملاكي، على طريق عزبة الباجور التابعة للقرية.

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