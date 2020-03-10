شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» يتضامن مع ضحية التحرش في حدائق القبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح المجلس القومي للمرأة، من خلال محامي مكتب شكاوى المرأة، في مساعدة فتاة بالحصول على حكم من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 3 سنوات على المتهم بالتحرش بها في منطقة حدائق القبة، في الواقعة المعروفة بـ«متحرش الموتوسيكل».
وقالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، في بيان، الاثنين، إن المجلس كان قد تلقى استغاثة من المجنى عليها، جاء فيها أنها تعرضت للتحرش خلال سيرها بالطريق العام واثناء عودتها من الجامعة، حيث قابلها رجل يستقل دراجه بخارية قام بالتحرش بها.
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