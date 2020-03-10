شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يشعل حرب أسعار البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أسعار النفط بنحو 30% فى تعاملات الاثنين، بعد أن خفّضت السعودية أسعارها الرسمية لبيع الخام، ووضعت خططًا لزيادة كبيرة فى إنتاج النفط، الشهر المقبل، لتبدأ حرب أسعار جديدة بعد فشل اجتماعات «أوبك بلاس»، التى تجمع دول منظمة «أوبك» ومنتجين آخرين من خارج المنظمة، خاصة روسيا، لتمديد تخفيض إنتاج النفط، حفاظًا على أسعار الخام، فى الوقت الذى سبب فيه انتشار فيروس «كورونا» تآكل نمو الطلب العالمى، فيما تكبدت البورصات الخليجية والأوروبية والآسيوية خسائر فادحة، وخفّضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمى على النفط فى 2020، بمقدار مليون برميل يوميًا.

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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 12.23 دولار، بما يعادل 27% لتسجل 33.04 دولار للبرميل، بعد أن هبطت إلى 31.02 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016، وسجّلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومى منذ 17 يناير 1991، وتراجع خام غرب تكساس، الوسيط الأمريكى 11.88 دولار، بما يعادل 29% إلى 29.40 دولار للبرميل، بعد أن لامس مستوى 27.34 دولار، كأدنى مستوى منذ 12 فبراير 2016، ويتجه الخام الأمريكى لتسجيل أدنى مستوى على الإطلاق، ليتجاوز انخفاضًا بـ33% عن مستواه فى 1991.

فى الوقت نفسه، انخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل حاد خلال جلسة الاثنين، بدافع من مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، بالتزامن مع إعلان تزايد عدد الإصابات بـ«كورونا»، وتراجع رأس المال السوقى بنحو 33 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 594 مليار جنيه، لتبلغ خسائره خلال جلستى تداول هذا الأسبوع نحو 50 مليار جنيه. وقررت إدارة البورصة إيقاف التداول على الأسهم لمدة نصف ساعة، قبل منتصف جلسة التداول، بعد أن انخفض مؤشر «EGX100» بنسبة 5%، كما انخفض المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو 7.3%، ليبلغ مستوى 1098 نقطة، وهبط مؤشر «EGX50» بنسبة 6% ليغلق عند مستوى 1535 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «EGX70 متساوى الأوزان» بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 1083 نقطة، وهبط مؤشر «EGX100» بنسبة 5.7%، ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وسجّلت أسعار الذهب فى السوق المحلية ارتفاعًا قياسيًا، مدفوعة بأزمة تفشى الفيروس فى عدد كبير من دول العالم، وبلغ سعر جرام الذهب «عيار 21»، 729 جنيهًا، بارتفاع 4 جنيهات عن الأحد، كما انخفض الدولار مقابل (اليورو والين)، وتراجع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا دون 1%، ولأجل 10 سنوات عن 0.5%، ووسط تعاملات محمومة نزل الدولار 0.3% مقابل الين، وهو أقل مستوى فى 3 أعوام، وزاد اليورو 1% مقابل الدولار.