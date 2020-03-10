شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بـ«غرفة السياحة» لبحث أزمة 5 آلاف معتمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يسرى السعودى، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن المجلس عقد اجتماعًا طارئًا، الاثنين، لبحث أزمة أكثر من 5 آلاف معتمر عالق فى السعودية، على خلفية الإجراءات التى اتخذتها المملكة لمواجهة فيروس «كورنا»، بإعلان تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا بها، من وإلى 9 دول، هى (الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، العراق، ومصر).

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وأضاف «السعودى»، لـ«المصرى اليوم»، أن مجلس الإدارة فى حالة انعقاد لحصر أعدد المعتمرين بشكل دقيق، وبحث عودتهم إلى أرض الوطن، وهناك تواصل مع الشركات السعودية بهدف التواصل مع وزارة الحج فى المملكة لطرح الموقف الحالى عليها، والبحث عن حلول لعودة المعتمرين، لافتًا إلى أنه تتم متابعة الموقف بكل دقة. وأوضح علاء الغمرى، عضو المجلس، لـ«المصرى اليوم»، أن المعتمرين المصريين فى ضيافة الأشقاء داخل السعودية، والأمر كله يخضع للبحث حاليًا، منوهًا بأن تعليق الطيران واستئناف الرحلات أمر مرتبط بالإجراءات الوقائية التى اتخذتها المملكة، ومن الصعب التوقع بموعد استئناف الرحلات أو برامج العمرة مرّة أخرى خلال المرحلة الحالية.

وأشار «الغمرى» إلى أن شركات السياحة تتعرض لخسائر يصعب تقديرها خلال الوقت الحالى، خاصة مع عدم وجود موعد محدد لاستئناف الرحلات وبرامج العمرة، والغرفة حاليًا تعمل على استرداد أموال معتمرين سددوا قيمتها ولم يؤدوا مناسك العمرة، مؤكدًا أن هناك تواصلا مستمرا مع جميع الأطراف المعنية، بهدف الحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات معًا.

ولفت «الغمرى» إلى أنه فيما يتعلق بموسم الحج، فالغرفة تعمل مع قطاع الرقابة على الشركات لوضع ضوابطه، وعقب اعتمادها من قبل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، سيتم إعلان موعد تلقى الطلبات، مردفًا: «العمل فى اتجاه تنظيم موسم الحج يتم بشكل طبيعى حتى الآن».