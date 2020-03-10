شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر البيطرى: تشديد عمليات فحص اللحوم بالموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليفاته لكافة الأجهزة التنفيذية بوزارة الزراعة، وهيئاتها المختلفة والمعامل والمعاهد البحثية، باستمرار تشديد عمليات الفحص والرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات المستمرة على منافذ وأسواق بيع وتداول اللحوم ومنتحاتها المختلفة، فضلا عن تشديد عمليات الرقابة والفحص بكافة المنافذ الحدودية واتخاذ كافة الإجراءات الحجرية المناسبة، لمنع دخول أية أوبئة حيوانية إلى مصر.

وأكد السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ذلك يأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية البلاد والمواطنين، من دخول أية حيوانات مصابة بأمراض وبائية إلى البلاد، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة وكافة أجهزتها حريصة على التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات البيطرية المناسبة لضمان سلامة المواطنين، وصحتهم، وذلك بالتنسيق أيضا مع كافة الوزارات المعنية.

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وفى سياق متصل شددت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر البيطري، من عمليات فحص الحيوانات الحية، واللحوم ومنتجاتها، بجميع الموانئ والمطارات والمنافذ الحدودية، وخاصة لجميع واردات شرق أسيا، بحيث يتم الفحص والتحليل بمعامل فحوص معهد بحوث الصحة الحيوانية، وذلك للتأكد من سلامتها، وعدم اصابتها بأية امراض او فيروسات.

وشدد قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، من عمليات الرقابة على كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كافة الإجراءات الفنية والعلمية اللازمة لمنع دخول اية امراض حيوانية أو فيروسات، سواء من خلال الحيوانات والدواجن، أو من خلال مدخلات الإنتاج الواردة من الخارج.

فيما تواصل مديريات الطب البيطرى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.