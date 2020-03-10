شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأوقاف تجرى حصرا للأسبلة والمبانى الأثرية لتلافى الحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت هيئة الأوقاف، فى حصر الأسبلة والمبانى الأثرية المنتشرة فى القاهرة التاريخية، وذلك لتقدير حالتها وتلافى نيل الإهمال منها، حيث يأتى الحصر بعد وقوع حريق سبيل يوسف الحبشى، كونها الجهة المالكة لسبيل "الحبشى" ومعظم آثار القاهرة التاريخية والفاطمية ومنطقة الأزهر والحسين والغورية والأسبلة.

وأكدت الهيئة أنه تم وضع خطة للتعامل مع الموقف، وذلك لتفادى تكرار الواقعة، خاصة أن معظم الآثار بها محلات مؤجرة، أو يجاورها ما هو مؤجر وملاصقة الأعمال العشوائية لهذه الآثار، وأعلنت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، قيام هيئة الأوقاف بتكليف لجنة لتقدير الموقف وحالة الأثر بعد حريق سبيل يوسف أغا الحبشى، ومعاينة الآثار له وبحث إدارجه على قائمة الآثار المطلوب ترميمها حتى لا يتضرر الأثر.

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وكشفت غرفة عمليات وزارة الأوقاف، أن مساجد الدرب الأحمر الأثرية، والمساجد العادية بالمنطقة لم تتأثر جميعها أو أى منها بالحريق الذى شب بأحد العقارات هناك، ووجهت غرفة عمليات الوزارة الشكر لمحافظة القاهرة وجهاز الحماية المدنية على سرعة التعامل، وإخماد الحريق بكل مهنية وسرعة.

وأشارت غرفة عمليات الأوقاف، إلى أن مشاركة الآثار متابعة المبانى الأثرية المملوكة لوزارة الأوقاف، وإدارج عددا منها لخطة ترميم الآثار، لافتة إلى عدم قدرة الأوقاف على تغيير حالة أو ترميم أى أثر دون الرجوع لوزارة الآثار.

ولفتت غرفة عمليات الأوقاف، أن ملف الأوقاف الأثرية محور عمل هيئة الأوقاف بتكليف من الوزير ومتابعة مجلس الوزراء، ويتضمن دراسة تطوير سوق العتبة، حيث تتكلف شركة مقاولات كبرى بدراسة التطوير للبدء فيه فور انتهاء الدراسة وبتنسيق التطوير مع المحافظات حيث تقوم محافظة القاهرة ببحث حالة المنطقة حول سوق العتبة والتى تتبعها.