تبدأ غدًا.. التنبؤ بالفيضان يحذر من أمطار "غزيرة" نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل، التابع لوزارة الموارد المائية والري، خرائط التنبؤ بسقوط الأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الـ72ساعة المقبلة.

وأكد المركز في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، أن الاثنين، لم يشهد سقوط أمطار على كافة محافظات الوجه البحري.

أما فيما يخص يوم الثلاثاء، أوضح المركز أن غدًا لم يشهد هطول أمطار أيضًا على كافة المحافظات.

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وأشار مركز التنبؤ بفيضان النيل، إلى أن يوم الأربعاء، قد يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد والوادي الجديد.

فيما حذر المركز من الأمطار الغزيرة يومي الخميس والجمعة على السواحل الشمالية والشرقية وشمال سيناء وشمال الدلتا ومدن القناة.

ودعا المركز المواطنين لتوخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن سقوط الأمطار.​