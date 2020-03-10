مصر | "تعويض المعتقلين" تعرف على اختصاصات الدائرة العاشرة بالقضاء الإداري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعويض المعتقلين" تعرف على اختصاصات الدائرة العاشرة بالقضاء الإداري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنقسم محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، إلى نوعين وهما: المحاكم التأديبية، والمحاكم الإدارية، والتي تنقسم بدورها إلى ثلاثين دائرة، تختص كل منها بنظر اختصاصًا معينًا في المنازعات.

وتنعقد الدائرة العاشرة، بمحكمة القضاء الإداري "تعويضات اعتقالات"، يوم الاثنين أسبوعيا.

وتختص هذه الدائرة بنظر المنازعات المتعلقة بالتالي:

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1- طلبات التعويض عن قرارات الاعتقال.

2- بدل التفرغ، وبدل المخاطر بالنسبة للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو لورثتهم.

3- منازعات التنفيذ وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من هذه الدائرة.