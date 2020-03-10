أخبار مصر | "دينية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "دينية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، اليوم الثلاثاء، اجتماعين لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، بالاشتراك مع هيئة مكاتب لجان الزراعة والري، والإسكان والتعمير، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.