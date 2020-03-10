أخبار مصر | استمرار فتح باب التقديم لحج الجمعيات حتى 19 مارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار فتح باب التقديم لحج الجمعيات حتى 19 مارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر وزارة التضامن الاجتماعي، في استقبال طلبات كافة المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية حتى الخميس الموافق 19 مارس الجاري، من أجل إتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج، في ضوء الاستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وأكد أيمن عبدالموجود المدير التنفيذي للمؤسسة، أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز نهاية الشهر الحالي، وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.