شكرا لقرائتكم خبر عن مرشدة سياحية على «الباخرة الموبوءة» في الأقصر: الخوف يسيطر على الجميع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مرشدة سياحية قادها حظها العثر، كما تصف، للتواجد على متن الباخرة النيلية المتواجدة على كورنيش النيل فى الأقصر، والموبوءة بـ«فيروس كورونا»، بعد ظهور حالات مصابة على متنها.

«الخوف يسيطر على كل شبر داخل المركب.. مشاعر مختلطة من القلق والحذر»، قالتها «ن. م» مرشدة سياحية وهى تبكى، راوية قصة تواجدها داخل الباخرة: «توجهت إلى هناك لاصطحاب إحدى السائحات لعمل بعض الجولات والزيارات للمناطق الأثرية، وفور وصولى جاءت لجنة التفتيش من وزارة الصحة وإعلان وجود 12 حالة إيجابية، تم الإبقاء على.. أنا غير قلقة بشأن التحاليل للتأكد من سلامتى وأعرف أن تواجدى مسألة وقت لا أكثر.. لكن أنا قلقانة على ولادى وابنى الرضيع وجوزى وأمى المسنّة.. أهلى وحشوونى وعاوزة أرجع لحياتى الطبيعية».

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أضافت أنها تتواصل مع أسرتها من خلال التليفون، وتنقل إليهم حالتها أولًا بأول، لطمأنتهم، وعدم انزعاجهم عليها، لافتة إلى أن الجميع على متن الباخرة يتمنون انتهاء الـ14 يومًا فى الحجر الصحى، وظهور سلبية النتائج، لمغادرتها، والعودة إلى بيوتهم وأهاليهم مرّة أخرى.

وقالت مصادر إن المركب يتواجد فى «مرسى مخصص» مواجه لمقر مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل، لمتابعة حالة جميع الركاب الأجانب والمصريين، وطاقم العمل، كما يقوم الفريق الطبى المتواجد، بسحب عينات منهم، بصورة يومية، للتأكد من ظهور حالات جديدة من عدمه خلال فترة حضانة الفيروس التى تمتد لنحو 14 يومًا، تحت إشراف ومتابعة على مدار الساعة من كل المسؤولين المعنيين.

وعلمت «المصرى اليوم» أنه يتواجد على المركب 18 هنديًا، بينهم مجموعة من كبار السن، نفدت أدويتهم الخاصة بهم، وتم التواصل مع محافظ الأقصر وتوفير جميع المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة لهم، فيما عبّر «أحمد. و» مرشد سياحى، متواجد على «الباخرة الموبوءة» عن قلقه من تواجده بالحجر الصحى، لافتًا إلى أنه لم يتواصل مع أهله حتى الآن، حتى لا يشعرهم بالقلق، خاصة أنه يلاقى معاملة حسنة من الفريق الطبى، ويتم توفير جميع المستلزمات للمتواجدين كافة.

يذكر أن الباخرة «A-Sara» المحتجزة بمنطقة «البغدادى» جنوب الأقصر، تتبع شركة «river ano kiet» وهى ملك «مجموعة حابى» للسياحة، وكانت متواجدة بمدينة أسوان وعلى متنها عدد من السائحين، ثم تحركت 5 مارس الجارى فى طريقها إلى الأقصر، وبعد ذلك تبين إصابة سائحة تايوانية من أصل أمريكى بـ«كورونا» كانت على متنها، وكانت سببًا فى نقل العدوى للطاقم المصرى العاملين عليها. وتم إجراء عينات عشوائية لـ60 شخصًا من العاملين عليها، وسحب عينات عشوائية لـ19 منهم، وأثبتت نتائج التحاليل وجود 12 حالة إيجابية حاملة للفيروس من المصريين العاملين على الباخرة، ولم يظهر عليهم أى أعراض للمرض، رغم إصابتهم، إذ تشير المعلومات الأولية إلى أن العاملين المصابين معظمهم من مدن (الأقصر وإسنا وأرمنت).