شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية: تطوير شبكة الصرف الصحي يتطلب 12 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تطوير شبكة الصرف الصحي على مستوى المحافظة يتطلب 12 مليار جنيه، وهو ما أقرته لجنة هندسية من كلية الهندسة لتطوير الشبكة بالكامل.

أضاف المحافظ، خلال مشاركته في أولى فعاليات الصالون الثقافي الذي نظمته جامعة الإسكندرية تحت عنوان «الإسكندرية بين الواقع والمستقبل»، مساء الإثنين، أن الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي لمياه الأمطار تسع لـ٣ ملايين متر مكعب فقط، لكن الأمطار هذا العام بلغت ٤.٣ مليون متر مكعب بفارق ١.٣ مليون متر مكعب، في الوقت الذي لم يتم تعطل طريق أو شارع واحد.

تابع أن هناك قرى لا يوجد بها شبكة صرف صحي غرقت في مياه الأمطار، مشيرا إلى أنه طلب من رئيس شركة الصرف الصحي عمل خطة خمسية على عدة مراحل في هذا الشأن، وصرف ٨١١ مليون جنيه من حساب صندوق تطوير العشوائيات شملت تأهيل ٧ مناطق، لافتا إلى الحصول على وعد من مدير الصندوق بتخصيص مليار جنيه للمناطق العشوائية في الإسكندرية.