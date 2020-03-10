شكرا لقرائتكم خبر عن «الغياب والحضور وتعليق الدراسة».. وزير التعليم يرد على شائعات «السوشيال ميديا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استنكر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تعليق الدراسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وما تردد حول عدم احتساب الغياب والحضور.

وقال الوزير في تصريحات لبرنامج «القاهرة الآن» على قناة «الحدث»، مساء الاثنين، إن الوزارة لن تصعّد أي طالب إلى سنة دراسية أعلى دون استكمال المحتوى الدراسي المطلوب منه، وذلك حال الاضطرار إلى تعليق الدراسة.

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أضاف الوزير: «إذا خدنا إجازة شهر هنزود السنة الدراسية هذا الشهر، أو هنحاسب الناس عليه، لكن مش فكرة يلا نقفل ونمشي، نقفل ونمشي يبقى إحنا متعلمناش، لو ابني في أولى ثانوي فهو فقد كم معرفي سيحتاجه في الصف الثاني الثانوي»، مشددًا على أن الغياب والحضور يحتسب بشكل طبيعي، وأن الوزارة لم تعلن أي شيء في هذا الشأن، والأمر مجرد شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تابع: ««هذه هي وظيفة الوزارة، عندما نعلن نجاح وانتقال طالب إلى الصف الخامس فهذا يحمل إقرار بحصول الطالب على كم معين من المعارف. إذن، ستكون هناك ضريبة لهذا، علشان منجيش نقول عايزين إجازة عشان نصيّف، لو حركّنا السنة الدراسية لازم يبقى كلنا فاهمين إنها هتتحرك بسبب المرض شهر أو شهرين، وهناخدهم في الصيف، أو هنمتحن في هذا المحتوى».