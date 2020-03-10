شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان حالة الطوارىء في الوادي الجديد وشمال سيناء بسبب العواصف الترابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الوادى الجديد حالة الطوارئ بجميع المديريات والوحدات المحلية بعد أن شهدت، مساء الاثنين، عواصف ترابية ضربت عددا من المناطق المتفرقة وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، صاحبة انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

وقرر محمد الزملوط محافظ، الوادي الجديد، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث للتعامل مع الأحداث الطارئة فور حدوثها، كما رفعت حالة الطواريء في المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور تحسبًا لوقوع حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.

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فيما كثفت أجهزة الأمن من تواجدها على الطرق السريعة لاسداء النصح لرواد هذه الطرق بتوخي الحذر خلال القيادة في هذه الأجواء.

في السياق، قرر الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، رفع درجة الاستعداد في كافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات لمواجهة الظروف الجوية والعاصفة الترابية التي تشهدها مختلف مناطق المحافظة، مشددا على استعداد كافة المرافق الخدمية لأى تطورات قد تطرأ بسبب الظروف الجوية، وأن تقوم غرف العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بمتابعة الموقف أولا بأول.

يذكر أن مختلف مدن محافظة شمال سيناء تعرضت اليوم إلى رياح شديدة محملة بالرمال والأتربة وعاصفة ترابية ورملية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وزحف الرمال الناعمة على مختلف الطرق.