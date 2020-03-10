شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية»: استئناف رحلات الطيران بين مصر والسعودية «لا يتعلق بالمصريين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نوهت وزارة الخارجية أنه فيما يتعلق بالبيان الذي أصدرته سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة حول استئناف رحلات شركات الطيران بين المملكة ومصر لتمكين الزائرين من العودة إلى المملكة يومي ١٠ و١١ مارس الجاري، فإنه بالاستفسار من السلطات السعودية المعنية تم توضيح أن المقصود بذلك هو عودة المواطنين السعوديين فقط المتواجدين في مصر إلى المملكة العربية السعودية؛ والأمر لا يتعلق بالمواطنين المصريين.

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