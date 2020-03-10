شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم ينفي تعليق الدراسة.. ويؤكد: المدارس خالية من «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تردد حول تعليق الدراسة بسبب فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الوزارة ووزارة التعليم العالي هما الجهتان المخولتان بإعلان تعليق الدراسة إذا ما تقرر ذلك، داعيًا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والبعد عن الشائعات.

وقال الوزير في تصريحات لبرنامج «القاهرة الأن»، على قناة «الحدث»، مساء الاثنين، إن مجلس الوزراء لم يعقد أي اجتماعات لمناقشة تعليق الدراسة، مشددًا على أنه إذا صدر قرار بتعليق الدراسة فسيتم إعلانه رسميًا، مؤكدًا أنه لم تسجل أي حالة إصابة بالفيروس في التعليم الأساسي أو العالي حتى الآن.

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وعن تعليق الدراسة في بعض الدول، قال الوزير إن كل دولة لها ظروفها وأسبابها، فدولة مثل الإمارات العربية المتحدة قررت تعليق الدراسة لأن نسبة الأجانب إلى المواطنين في الإمارات تصل إلى 6 : 1، بينما دولة مثل الهند لم تعلق الدراسة، رغم أن عدد سكانها أكثر بكثير من عدد سكان مصر.

أضاف الوزير: «نحن من خلقنا حالة الهلع من الفيروس عبر ما ننشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الأرقام لا تقول ذلك أبدًا، لذا الهدوء والحكمة مطلوبة، واهتمام السوشيال ميديا بالتعليم الأساسي يفوق بمراحل العالي، وكأن الكورونا لا يأتي إلا في المدارس، ولا يأتي في الجامعات أو المترو أو الميكروباص».