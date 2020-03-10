شكرا لقرائتكم خبر عن للوقاية من «كورونا».. «الصحفيين» تعقّم مبناها وتعلق الأنشطة الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد شبانة، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه حرصا على سلامة الزملاء الصحفيين، تقرر بعد نقاش مع النقيب ضياء رشوان تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة، كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا، تماشيا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن.

أضاف «شبانة» أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الادارى والصحى والوقائى بالنقابة بالتعاون مع شركة المحمودية المسئولة عن صيانة المبنى.

تابع أن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتا للحفاظ على سلامة كافة الزملاء والموظفين بالنقابة.