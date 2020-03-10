شكرا لقرائتكم خبر عن تحويلات مرورية بطريق الإسماعيلية الصحراوى.. وهذه هى الطرق البديلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحويلات المرورية بمناسبة تطوير طريق "القاهرة/ الإسماعيلية" الصحراوى، فى إطار خطة تطوير شبكة الطرق القائمة ضمن مراحل المشروع القومى للطرق، مع تدعيم المنطقة بالخدمات المرورية اللازمة، لمراقبة حركة السيارات، وتناشد إدارة المرور بالتوجه اليها منعا لظهور اى زحامات مرورية.

وعينت الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات النارية على مدار 24 ساعة لمواجهة أية أعطال أو حوادث ويتم وضع اللافتات الإرشادية لإرشاد قائدو السيارات، وذلك بمناسبة القيام بأعمال توسعة وتطوير طريق "القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى" فى القطاع من (أسفل محور سعد الدين الشاذلى) وحتى (أسفل محور 30 يونيو) بطول (65) كيلو متر، على أن تستمر تلك الأعمال لمدة 3 شهور.

وتم تخصيص عدة طرق بديلة لحين انتهاء الأعمال وهى:

• السيارات النقل القادمة من مناطق الإسماعيلية وبورسعيد اتجاه القاهرة يتم الصعود لطريق محور 30 يونيو اتجاه طريق السويس الصحراوى منه إلى مناطق القاهرة.

• السيارات النقل القادمة من مناطق الصالحية ومدن فايد وأبو سلطان يتم استخدام وصلة أم قمر اتجاه طريق السويس منه إلى القاهرة.

• السيارات النقل القادمة من مناطق دمياط وبورسعيد أعلى محور 30 يونيو وترغب فى استخدام طريق الإسماعيلية اتجاه القاهرة يتم استكمال السير أعلى محور 30 يونيو وحتى الوصول إلى طريق السويس الصحراوى منه إلى القاهرة.

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• السيارات النقل القادمة من بلبيس أعلى الطريق الدائرى الإقليمى والطريق الدائرى الأوسطى وترغب فى استخدام طريق الإسماعيلية وصولًا للقاهرة يتم استكمال السير أعلى تلك الطرق إلى طريق السويس ومنه إلى القاهرة.

• القادم من داخل القاهرة ويرغب فى الوصول إلى مدينة العاشر من رمضان يتم استخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) ومنه إلى الطريق الروبيكى وصولًا إلى مدينة العاشر من رمضان.. والعكس للقادم من العاشر من رمضان اتجاه القاهرة.

• القادم من مناطق القاهرة اتجاه مدينة الإسماعيلية يتم استخدام طريق السويس (بديلًا عن طريق الإسماعيلية) وحتى الوصول لتقاطع محور 30 يونيو مع طريق السويس، ثم استخدام محور 30 يونيو وصولًا لطريق الإسماعيلية والاستكمال بطريق الإسماعيلية اتجاه مدينة الإسماعيلية .

• بالنسبة لقاطنى مدينتى الشروق والمستقبل اتجاه القاهرة يسلك الطريق الدائرى الأوسطى اتجاه طريق السويس ومنه إلى القاهرة، وتهيب وزارة الداخلية قائدى السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.