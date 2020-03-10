شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الطرود البريدية تضبط محاولتى تهريب عدد من أقراص الإكستازى وبذور الماريجوانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة برئاسة شريف حبيب من ضبط محاولتى تهريب عدد من أقراص الإكستازى وبذور الماريجوانا المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصرى برئاسه وفاء على مدير جمرك الجمرك وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات الإشتباه فى مشمول 2 من الطرود البريدية الأول وارد من هولندا بالبوليصة رقم RM705194347NE بوزن 540 جرام والثانى وارد من بريطانيا بالبوليصة رقم RZ587505140 بوزن 60 جرام .

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وتم تشكيل لجنة جمركية من صلاح جاد مدير إدارة الحركة و وليد حسن مدير إدارة التعريفة و محمد صلاح عبد المعطى مدير التعريفة و نائل محمود رئيس قسم التعريفة فتبين وجود 1000 قرص إكستازى المخدر بالطرد الأول و 11 بذرة لنبات الماراجوانا المخدر داخل الطرد الثانى مخبأة داخل حافظة كروت .

قرر هلال توفيق رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط أرقام 5 و 6 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات .





يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.