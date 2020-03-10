شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. اجتماعان للرئيس لبحث خطة صناعة السيارات وإنشاء جامعات تكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالشروع فى إطلاق الاستراتيجية المقدمة، وذلك فى إطار خطة الدولة لصناعة السيارات فى مصر ورؤية مصر 2030 وأبعادها التنموية والبيئية والاقتصادية، وترسيخًا للاتجاه نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعي وكهرباء كبديل للوقود التقليدى، وسعيًا نحو تحفيز توطين صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها محليًا، بهدف الوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى للسيارات ومركبات النقل الجماعى، خاصةً التى تعمل بالكهرباء، وذلك لمواكبة الآفاق المستقبلية لتلك الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإنتاج الحربى، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، ووجه بإنشاء عدد إضافى من الجامعات التكنولوجية الجديدة فى عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجى التعليم الفنى المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفنى بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجى الجديد يختلف عن التعليم الجامعى التقليدى ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالى، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

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وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، والموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى ذلك القطاع، بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية لتطبيق نظام الاختبارات الالكترونية وتعميمه على كافة طلبة الجامعات فى جميع التخصصات فى إطار المشروع القومى لتنفيذ الاختبارات الممكينة.

كما وجه الرئيس بإيلاء الاهتمام لمراعاة أرقى المعايير فى تجهيزات الجامعات الجديدة بالتوازى مع المناهج الأكاديمية الحديثة، وكذلك تطوير الأداء العلمى للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية، وذلك بالنظر لدورها المحورى فى عملية بناء الإنسان المصرى وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة.

وبناءً على توجيهات الرئيس؛ استعرض الدكتور خالد عبد الغفار خطة إنشاء أكاديمية وطنية متخصصة للنابغين والموهوبين وإعداد الإطار التشريعى فى هذا الصدد، والتى من شأنها أن تساهم فى اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الشعب المصرى أكاديميًا وعلميًا، بهدف صقل الأطفال والشباب النابغين فى جميع المجالات.