شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تعلق الأنشطة الجماعية وتتخذ إجراءات احترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين ، أنه حرصا على سلامة الزملاء الصحفيين فقد تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان تعليق جميع الأنشطة التى تشمل التجمعات كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيا مع قرار الحكومة المصرية فى هذا الشأن.

وأضاف شبانة أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيما طبيا شاملا من خلال الفريق الإدارى والصحى والوقائى بالنقابة بالتعاون مع شركة المحمودية المسئولة عن صيانة المبنى.

وذكر محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتا للحفاظ على سلامة كافة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة .

Advertisements

وكانت كشفت مصادر حكومية مسئولة لـ"الخليج 365" أن قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، يشمل الموالد والحفلات والمعارض التى سيتم إقامتها خلال الفترة القادمة .

وأوضحت المصادر، أن أى تجمعات أو حفلات أو معارض سيتم تعليقها حفاظا على سلامة المواطنين المصريين وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.