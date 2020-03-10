شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر ينفى إغلاق فندق شهير بسبب فيروس كورونا وسحب عينات من العاملين كأجراء احترازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى مصدر إغلاق أحد الفنادق الشهيرة بسبب فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفندق يعمل بشكل عادى ويوجد نسبة اشغالات تتخطى الـ40% ويوجد نزلاء مصريين واجانب وجميع المطاعم تعمل بشكل عادى.

وقال المصدر إن لجان وزارة الصحة قامت أمس بسحب عينات من جميع العاملين للتأكد من خلوهم، لافتا إلى أن هذا الاجراء تم فى الفندق كما تم فى باقى الفنادق كإجراء احترازى اتخذته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، والاطمئنان على العاملين بالقطاع السياحى بالكامل، مشيرا إلى أنه حتى اللحظة لم يتم التأكد من وجود حالات ايجابية حيث ستظهر النتائج خلال 24 ساعة.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية قد أكدت أن لجان وزارة الصحة بدأت صباح اليوم فى عملها بالأقصر لفحص جميع العاملين بالفنادق الثابتة والعائمة للإطمئنان على صحتهم فى إطار الاجراءات الاحترازية لمحاصرة فيروس كورونا، لافتة إلى أن هذا الإجراء سيتم تعميمه على التوالى فى باقى المحافظات السياحية.

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وقال هشام الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية أن اللجان بدأت صباح اليوم العمل بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار وغرفة الفنادق فى الاقصر، منوها إلى أنه سيتم الكشف على جميع العاملين كإجراء احترازى، لافتا إلى أن اللجان بعد انتهاء عملها فى الاقصر ستتوجه إلى أسوان لاستكمال الفحوصات، مشيرا إلى أن الاقصر وأسوان لهما الاولوية فى الفحص نظرا لظهور حالات إصابة بالفيروس على متن أحد البواخر السياحية.

وأوضح الشاعر أن اللجان ستقوم بالعمل نفسه فى باقى المحافظات السياحية بالبحر الاحمر وجنوب سيناء تباعا، منوها إلى أن هناك حالة طوارئ بالغرفة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا حيث جارى التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لاتخاذ مزيد من الاجراءات الوقائية لجميع النزلاء والعاملين بالمنشآت الفندقية.