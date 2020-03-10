شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين: تليقنا أكثر من 35 ألف طلب قيد جديد بالنقابة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت نقابة المهندسين، إنها استقبلت خلال عام 2019، أكثر من 35 ألف مهندس للقيد بجداول النقابة، مشيرة إلى أن وجود أكثر من 55 معهد هندسى، بالإضافة إلى الجامعات الحكومية، عن فائض فى أعداد خريجى التعليم الهندسى فى مصر مقارنة بسوق العمل، مما أثر بالسلب على مهنة الهندسة والمهندسين، مشيرة إلى أنها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى، فقد تم إيقاف إصدار تراخيص لمعاهد جديدة لمدة 5 سنوات، وتحديد مجموع القبول بالمعاهد ليصل الحد الأدنى إلى 80% فأكثر، وتكوين لجنة بقطاع التعليم الهندسى بالمجلس الأعلى للجامعات لتقييم ومراجعة الأداء.

وأوضحت نقابة المهندسين، فى تقرير لها، أنه تم تحصيل الاشتراكات من أكثر من 407 ألف مهندس خلال عام 2019، أنه تم خلال العام نفسه، تم صرف مبلغ مليار و109 مليون و75 ألف جنيه، لعدد 137 ألف و836 مستفيد من المعاش، و5 مليون 164 ألف جنيه، لعدد 2582 مستفيد كمصاريف جنازة، وصرف 2 مليون و436 ألف و251 جنيه لعدد 7 آلاف و337 مستفيد من إعانات المجندين، وصرف 516 ألف جنيه لعدد 258 مستفيد كمنح زواج لأبناء المهندس المتوفى.

وأشارت إلى أنها أجرت تدريبات لأكثر من 17 ألف مهندس فى مختلف التخصصات بالتنسيق مع الجامعات المعنية، والمراكز المعتمدة، واعتماد 18 مركز تدريب متخصص، واعتماد 65 محاضر فى تخصصات مختلفة، لافته إلى أنها ساعدت فى توفير فرص عمل لحوالى 360 مهندس خلال العام الماضى.

وتعمل نقابة المهندسين، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، على إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل من المهندسين لتكون مرجعا لتحديد أعداد القبول بكليات الهندسة، والتواصل مع الوزارات والشركات لحصر احتياجاتها من المهندسين ومعرفة متطلبات سوق العمل الهندسى، مثل "الكهرباء، التخطيط، الاتصالات، البترول".