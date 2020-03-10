إصابة 3 محافظات بـ"كورونا" وانتشار الجراد.. الحكومة تعلق على 5 شائعات في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

نقت الحكومة المصرية العديد من الشائعات التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية والتي شملت عدة مجالات تتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وإعلان حالة الطوارئ في 3 محافظات بسبب انتشار كورونا.

ويرصد "الخليج 365" أبرز 5 شائعات نفتها الحكومة خلال الـ3 أيام الماضية (الجمعة - السبت - الأحد)، على النحو التالي:

- طورائ بـ3 محافظات بسبب "كورونا"

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إن الأنباء المتداولة على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول إعلان حالة الطوارئ بمحافظات الأقصر وأسوان والفيوم نتيجة تفشي فيروس كورونا، ليس لها أي أساس من الصحة.

وأضاف المركز، في بيان، أمس الأحد، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان والمحافظات المعنية، وقد نفت تلك الأنباء، مؤكدين أنه لا صحة لإعلان حالة الطوارئ بأي محافظة من محافظات الجمهورية نتيجة تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الصحي آمن ومستقر تمامًا بكافة محافظات الجمهورية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

- إيقاف إعارات الموظفين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إيقاف الحكومة الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة.

وقال المركز، في بيان، الجمعة، إنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لا صحة لوقف الإعارات لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مُوضحًا أن الإعارات مستمرة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1459 لسنة 2018 بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

Advertisements

- زيادة أسعار الغاز المنزلي

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجمعة، إنه تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت ما تم تداوله، مُؤكدة أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، والأسعار الحالية هي المعمول بها دون أي زيادة، وأنه لا علاقة بين أسعار غاز المنازل وتعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

- انتشار الجراد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول انتشار أسراب من الجراد بالمناطق الحدودية المصرية، مما يهدد سلامة الأراضي والمحاصيل الزراعية.

وتواصل المركز، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب الجراد بأي منطقة من المناطق الحدودية المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى منذ بداية موسم الشتاء، كإجراء احترازي نظرًا لزيادة أعداد الجراد في مثل هذا الموسم، خاصة مع سقوط الأمطار وزيادة المساحات الخضراء.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

- نقل الهيئات الخدمية للعاصمة الإدارية

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة نقل كافة الهيئات الخدمية الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة بحلول يونيو 2020، الأمر الذي يشكل عبئًا على المواطنين.

وتواصل المركز مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكدًا أن خدمات المواطنين ستظل موجودة في أماكنها مثل مكاتب الشهر العقاري والأحوال المدنية ووحدات وإدارات ونيابات المرور وغيرها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا