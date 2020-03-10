​"الصحفيين" ترد على سماح أنور بشأن رفض منحها معاش لوالدها المتوفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

رد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، على تصريحات الفنانة سماح أنور التي قالت فيها، إن نقابة الصحفيين رفضت منحها معاش والدها الراحل الكاتب الصحفي أنور عبدالله.

وقال شبانة في تصريحات صحفية مساء اليوم، إن هذا الكلام غير صحيح أبدًا، ولم تتقدم الفنانة سماح أنور بأي طلب للنقابة نهائيًا، مضيفًا: "بصفتي سكرتير عام النقابة لم أكن أعلم شيئًا عن هذا الموضوع إلا من ساعة واحدة ومن خلال رسالة صوتية على الواتس آب للفنانة سماح أنور".

وأضاف شبانة: "على الفور تواصلت معها بكل احترام وسألتها إذا كانت تقدمت بأي طلب رسمي، وقالت إن هذا لم يحدث ولكنها فقط سألت منذ 5 سنوات، وقالوا لها إنه لا يجوز صرف معاش لوالدها الراحل".

وتابع: "والد الفنانة متوفى منذ عام 2008 حسب كلامها، وهي وشقيقها كورثة لم يسألا، ولكن شخصًا ما أعطاها رقمي فأرسلت لي رسالة، وطلبت منها التقدم بطلب رسمي، وستتم دراسة الحالة وفق اللوائح ولو لها حق فنقابة الصحفيين ستمنحه لها فورًا، كأي أسرة يرحل والدها الصحفي، دون أن يكون هناك دخل".