عواصف على 3 مناطق.. الأرصاد: رياح شديدة تضرب البلاد الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة من الخميس 12 مارس وحتى السبت 14 مارس الجاري على مختلف أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان حالة الطقس، إنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأوضحت الهيئة، أن نشاط حركة الرياح تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة يوم الجمعة 13 مارس.

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وتناشد الهيئة كافة الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من آثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

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