​ضبط 1700 قطعة مستحضرات التجميل قبل تهريبها في المطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات وأدوات التجميل، أخفاها راكب نبجلاديشي الجنسية داخل جيوب سحرية بحقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة الإماراتية، رحلة رقم 923 القادمة من دبي، اشتبه زكريا حسب الله نائب مدير الإدارة بالجمارك في راكب بنجلاديشي يحمل 4 حقائب، قرر تشكيل لجنة من شيرين كمال مأمور الجمرك تحت إشراف صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة لتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 1692 قطعه مستحضرات وأدوات تجميل عبارة عن زيوت شعر وأقلام تحديد داخل حقائبه.
وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.
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