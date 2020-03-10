"الأعلى للإعلام": سنتخذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي وسيلة تنشر شائعات بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتخذ إجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - في بيان الاثنين، إنه يتابع عن كثب كافة ما ينشر أو يبث بشأن فيروس كورونا المستجد، ويهيب بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية التزام الدقة والمهنية وعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها.

كما أهاب المجلس بالبرامج المرئية والمسموعة التي تتلقى اتصالات أو معلومات من الجمهور، ضرورة الالتزام بالتأكد من صحة هذه المعلومات والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.