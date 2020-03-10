"الصحفيين": تعليق الأنشطة الجماعية وتطهير مبنى النقابة بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه حرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين، تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وتماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن.

وأضاف شبانة أنه سيتم تعقيم المبنى تعقيمًا طبيًا شاملًا من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة بالتعاون مع الشركة المسئولة عن صيانة المبنى.

وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتًا، للحفاظ على سلامة كافة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.​