مصر | تفاصيل جديدة حول سقوط فتاة من أحد العقارات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة حول سقوط فتاة من أحد العقارات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة أن الفتاة التي لقيت مصرعها إثر سقوطها من علو، بمنطقة شبرامنت بمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، تدعي "نرمين.خ.م"، 17 سنة، ومقيمة صحبة أسرتها بمنطقة شبرامنت منذ عدة سنوات.

كانت فتاة قد سقطت من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، التابعة لمركز أبو النمرس، جنوب المحافظة، ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي، رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة بسقوط فتاة من أحد العقارات بمنطقة شبرامنت، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، برئاسة العقيد أحمد نجم، مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، لسماع أقوال أهليته، والوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.