أخبار مصر | رئيس القابضة للطرق يعلن موعد انتهاء كوبري قلمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس القابضة للطرق يعلن موعد انتهاء كوبري قلمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء عادل ترك، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق والنقل البري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، إن كوبري قلمة على طريق "إسكندرية الزراعي" سينتهي تنفيذه في 30 يونيو القادم.

وأضاف "ترك" في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن مسار الكوبري من الإسكندرية إلى القاهرة، وتم الانتهاء من تنفيذه وفتحه لحركة المرور.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للطرق، أن المسار الآخر للكوبري يمتد من القاهرة للإسكندرية، يتم حاليا استكمال تنفيذه، على أن ينتهي في يونيو المقبل، ويتم افتتاحه بالكامل أمام حركة المرور.