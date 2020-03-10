أخبار مصر | "عربية النواب" تناقش دور المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمصر

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تعقد لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد رسلان، اليوم الثلاثاء، اجتماعين، حيث يناقش الاجتماع الأول طلبي الإحاطة اللذان تقدم بهما النائبان مهدي العمدة وإلهام المنشاوي، بشأن عدم اتخاذ إجراءات لإقامة مشروع شبكة اتصالات بين الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبي، والطلب الآخر بشأن موقف الاتفاقيات العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والعمل على تأمين المعلومات حتى لا تستخدمها التنظيمات الإرهابية.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الثاني، دور المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، جلساته العامة، اليوم الثلاثاء، كما تعقد اللجان النوعية بالمجلس، اجتماعاتها، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، قبل عرضها على الجلسة العامة، وكذلك مناقشة طلبات الإحاطة.