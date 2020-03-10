أخبار مصر | عاجل.. 'الصحفيين' تعلق الأنشطة الجماعية وتعقم المبنى ضد 'كورونا'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. 'الصحفيين' تعلق الأنشطة الجماعية وتعقم المبنى ضد 'كورونا' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أنه حرصًا على سلامة الزملاء الصحفيين، فقد تقرر بعد نقاش مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان، تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة؛ وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، وكذلك تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن.

وأعلن "شبانة" في بيان صحفي، عن تعقيم المبنى تعقيمًا طبيًا شاملًا؛ من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع شركة المحمودية المسرولة عن صيانة المبنى.

وقال السكرتير العام إن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية، كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتًا؛ للحفاظ على سلامة كافة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.